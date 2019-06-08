С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — ПРАЙМ. Минфин РФ рассматривает возможность еще одного выхода на внешний рынок займов в 2019 году при благоприятной конъюнктуре, заем может быть в долларах или евро, заявил журналистам первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов в кулуарах ПМЭФ.

"Действительно, конъюнктура неплохая. Аппетит такой разыгрался у инвесторов на наши бумаги. Рассматриваем такие возможности, почему бы и нет. Не могу сказать, в этом месяце или не в этом месяце. Вопрос рассматривается Минфином с тем, чтобы при благоприятной конъюнктуре выйти еще раз на рынок", — сказал он.

"Обычно занимаем в долларах и евро. Поэтому будем смотреть по конъюнктуре", — добавил Силуанов, отвечая на вопрос, какой может быть валюта займов.

Минфин России 21 марта разместил еврооблигации на 3 миллиарда долларов с погашением в марте 2035 года с доходностью 5,1% годовых и доразместил выпуск евробондов с погашением в 2025 году на 750 миллионов евро с доходностью 2,375%.

"У нас большой спрос и на внутреннем рынке. Почему бы еще раз не выйти и на внешние рынки. Мы бы сейчас заняли, наверное, на более лучших условиях, чем в начале года", — добавил Силуанов.

Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.