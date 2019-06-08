С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — ПРАЙМ. Госкомпании имеют возможность выплачивать дивиденды имуществом, и в отношении РЖД такая возможность рассматривается, заявил журналистам первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов в кулуарах ПМЭФ-2019.

"У нас такая возможность есть — заплатить имуществом компании дивиденды. И такой вопрос рассматривается. У нас есть потребность такая и возможность уплаты дивидендов имущественным комплексом", — сказал он.

Они будут учитываться в казне, но не в виде денежных доходов, уточнил Силуанов.

Газета "Коммерсант" со ссылкой на источники писала, что Минфин против решения о выплате государству дивидендов РЖД имуществом, поскольку, согласно Бюджетному кодексу, выплаты в форме имущества не могут рассматриваться как доходы бюджета.

РЖД позднее сообщали, что совет директоров компании примет решение по дивидендам за 2018 год после получения директив правительства РФ.

Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.