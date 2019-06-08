С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — ПРАЙМ. Часть средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) сверх 7% ВВП можно было бы инвестировать в проекты внутри РФ, — в этом случае правительство будет координировать действия с ЦБ РФ, чтобы не влиять на курс рубля и инфляцию, заявил журналистам первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов.

По действующему в России бюджетному правилу нефтегазовые доходы казны при высоких мировых ценах на нефть не идут на расходы, а направляются в ФНБ. Средства фонда могут вкладываться только в высоколиквидные зарубежные активы. При этом после достижения фондом объема в 7% ВВП власти вправе направить их на финансирование инфраструктурных проектов.

"С одной стороны, есть соблазн вложить их в экономику, которая сейчас нуждается в деньгах. Иностранные инвестиции сокращаются, нам нужны иностранные инвесторы. Пенсионные накопления пока еще не заработали, поэтому есть такой ресурс как средства нашего Фонда национального благосостояния", — сказал Силуанов в кулуарах ПМЭФ.

Он отметил, что есть две позиции по инвестированию этих средств фонда. Первая заключается в том, чтобы вкладывать их в проекты за рубежом, чтобы не было давления на курс рубля, инфляцию, не происходило ужесточения денежно-кредитной политики. "Вторая позиция — нам нужны новые деньги. Если эти деньги государства приведут к тому, что частники вложат на рубль десять рублей, почему бы и нет", — сказал первый вице-премьер.

"На сколько эта эмиссия, какие объемы и как это скажется на денежной ситуации в стране, — этот вопрос мы договорились с Центральным банком координировать. Потому что Центральный банк должен тоже прекрасно понимать, какие есть планы у правительства по использованию средств ФНБ в проекты", — отметил он.

Критерии проектов и требования к инвесторам планируется разработать до конца текущего года. "Не раньше следующего года сможем задействовать этот ресурс, потому что деньги текущего года пополнят ФНБ в следующем году. И речь, конечно, не идет, что все, что выше 7%, все вбухаем в экономику", — добавил Силуанов. По его словам, это будет такой же механизм, как финансирование ЦКАД или проект строительства АЭС в Финляндии.

Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.