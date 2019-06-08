С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — ПРАЙМ. Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ) изучит опыт Исландии по привлечению туристов, чтобы применить его на Камчатке, сообщил в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2019) гендиректор агентства Леонид Петухов.

"Принято решение посмотреть на Исландию чуть более подробно, потому что мне очень близка Камчатка – считаю, там очень много что можно сделать, особенно с точки зрения туристов. Сейчас туристов в Исландии в четыре-пять раза больше, чем на Камчатке. На прошлой неделе с послом Исландии встречался – договорился, что мы туда поедем, изучим их опыт, как они работают", — сказал Петухов.

Он отметил, что туризм на Дальнем Востоке значительно растет, но стихийно, в Приморье, Амурской области, где губернаторы знают, как работать с туристами. "Наша задача – помогать остальным регионам", — добавил глава АПИ.

Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.