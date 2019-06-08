С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — ПРАЙМ. Челябинск к саммитам ШОС и БРИКС, которые пройдут в 2020 году, получит обновленный аэропорт, отремонтированные дороги, а также благоустроит город, сообщил в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума глава Челябинской области Алексей Текслер.

"Во-первых, у нас появится новый аэропорт, который сможет принять в 2 раза больше пассажиров, чем нынешний пассажиропоток аэропорта. Второе – федеральное правительство выделит только на улучшение дорог Челябинска 4 миллиарда рублей, 3 миллиарда рублей дополнительно будет выделено федеральным правительством на благоустройство Челябинска", — сказал Текслер.

Он уточнил, что также в Челябинске будет рекультивирована городская свалка, закрытая в этом году. На работы по ее рекультивации выделяется 3 миллиарда рублей, и, конечно же, регион хотел бы ускорить это процесс, пояснил он.

И город, и область в целом получат улучшения инфраструктуры, и это не считая, что регион посетят главы государств, отметил Текслер, уточнив, что также область надеется на "привлечение инвесторов в широком смысле этого слова".

В целом, что касается ситуации со строительством объектов к саммитам, Текслер уточнил, что все объекты будут построены в срок.

В Челябинске в 2020 году пройдут саммиты ШОС и БРИКС. В рамках подготовки к проведению саммитов в соответствии с "дорожной картой" идет реконструкция аэропорта, так, новый терминал будет построен в начале следующего года.

Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.