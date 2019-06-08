C.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — ПРАЙМ. Американская компания Air Products and Chemicals Inc заинтересована в расширении бизнеса в РФ и не обращает внимание на политическую борьбу стран, заявил президент компании Сейфи Гасеми.

"Наша стратегия продвижения вперед сосредоточена на следующих сферах: энергетика, экология и развивающиеся рынки. Если посмотреть на это, то Россия – естественное место для наших инвестиций. Это один из ведущих производителей энергии в мире… Мы очень заинтересованы в том, чтобы быть здесь и существенно расширять нашу деятельность", — сказал он на панельной сессии "Россия – США" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, за 75 лет участия компании в бизнесе в США сменились 14 президентов, но Air Products and Chemicals Inc не смотрит на политическую борьбу стран.

"Мы 75 лет мы в бизнесе. За эти годы в США сменилось 14 президентов. И мы не смотрим на политическую борьбу сегодняшнего дня, мы смотрим на долгосрочные интересы. Я хотел бы подчеркнуть, что мы не наивные люди, мы прекрасно понимаем те политические проблемы и источники напряженности, которые существуют между нашими странами. Политика всегда связана с проблемами в отношениях между странами. Но это не означает, что такие компании, как наша, должны прекращать инвестирование в той или иной стране из-за политических противоречий сегодняшнего дня", — отметил Гасеми.

В начале апреля был опубликован внесенный в американский конгресс законопроект о новых санкциях США против РФ, предусматривающий возможность блокировки активов пяти крупнейших российских банков. Помимо замораживания активов, находящихся в юрисдикции США, предусмотрена и более мягкая мера — ужесточение или запрет на открытие счетов. Кроме того, авторы законопроекта предлагают запретить в американской юрисдикции новые операции с российским суверенным долгом.

Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.