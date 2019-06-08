БАКУ, 8 июн — ПРАЙМ. Товарооборот между Азербайджаном и Россией вырос на 23% в первом квартале текущего года, за прошлый год рост товарооборота составил 19%, сообщил министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.

"Торговые отношения развиваются очень успешно. За прошлый год рост товарооборота составил по нашей статистике около 19%. За первый квартал года он возрос уже на 23%. Но мы считаем, что имеется еще больший потенциал для роста. Мы рассчитываем на долгосрочное сотрудничество. Договорились, что российская сторона предоставит нам информацию о своих потребностях, в частности, по сельхозпродукции на перспективу. Тем самым мы сможем информировать наших производителей, в каких сегментах российского рынка имеются потребности", — сказал Мустафаев в ходе совместного завтрака, организованного двусторонним деловым советом в рамках Петербургского международного экономического форума.

Министр отметил, что азербайджанская сторона готова обеспечить производство, переработку, логистику и сделать все необходимое совместно с российскими партнерами, для того чтобы доставить эту продукцию на российский рынок в оговоренные сроки и на качественном уровне.

"Мы расширим и обновим инфраструктуру еще по двум приграничным постам. Вероятно, на следующей неделе мы встретимся в Дагестане и еще раз обсудим эти вопросы. Хотим обеспечить условия для максимально комфортной перевозки грузов через азербайджано-российскую границу. Между нашими странами заключено соглашение по свободной торговле, что предоставляет нам большие возможности. Кроме того, мы договоримся с таможенными органами об обеспечении электронного обмена информацией. Все сертификаты, которые необходимы для экспорта и импорта продукции будут направляться в электронном формате", — сказал министр.