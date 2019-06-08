МИНСК, 8 июн — ПРАЙМ. Госсекретарь Союзного государства (СГ) Белоруссии и России Григорий Рапота рассчитывает, что Минск и Москва смогут прийти к компромиссам в спорных вопросах ко встрече премьер-министров двух стран, намеченной на июнь.

Ранее пресс-секретарь российского премьера Олег Осипов сообщил, что Дмитрий Медведев в третьей декаде июня проведет с белорусским коллегой Сергеем Румасом еще одну встречу. По итогам предыдущей встречи глав правительств двух стран в мае Белоруссия и Россия условились до 21 июня подготовить программу действий по интеграционному взаимодействию в СГ.

"Я надеюсь, что да (Минск и Москва найдут компромиссы по спорным вопросам ко встрече премьеров в июне — ред.). Во всяком случае, те, кто занимается этим, с кем я говорил, они считают, что там вполне возможен компромисс. И потом — очень многие вопросы решаются на экспертном уровне… Если останется два-три вопроса каких-то неурегулированных, соберутся президенты, соберутся премьер-министры, обсудят, ударят по рукам, и — поехали дальше", — сказал Рапота журналистам в Минске, где он принял участие в праздновании Дня многонациональной России.

Госсекретарь также сообщил, что дата проведения Совмина СГ пока не определена, однако обратил внимание, что "есть приглашение Дмитрию Анатольевичу Медведеву побывать на открытии Европейских игр" в Минске в июне. "Если этот приезд состоится, то обязательно они (премьеры — ред.) будут встречаться, разговаривать", — заметил Рапота.

По его словам, в таком случае встреча может стать "неформализованным союзным Совмином", но те договоренности, которых главы двух правительств достигнут, впоследствии лягут в основу решений союзного Совета министров.

Говоря об актуализации договора о создании СГ, Рапота отметил, что этим вопросом занимается большая рабочая группа, которая должна к концу июня представить первые результаты. "Главы правительств, а потом и главы государств его оценят, может быть, что-то поправят, "благословят", и будем двигаться дальше", — добавил Рапота.

В конце 2018 года Минск и Москва договорились о создании рабочей группы по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции. Восьмого июня министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил, что позиции России и Белоруссии по углублению интеграции в социальной сфере, промышленности, на финансовых рынках очень близки, в то же время обсуждение вопросов энергетики и банковского сектора идет в более сложном режиме.