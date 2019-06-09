ФУКУОКА (Япония), 9 июн — ПРАЙМ. Встреча министров финансов и глав центробанков стран "двадцатки" завершилась в японском городе Фукуока, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Встреча проходила на фоне обостряющегося внешнеторгового противостояния США и Китая. Как заявил ранее на пресс-конференции министр финансов Японии Таро Асо, его дальнейшее усиление может стать дестабилизирующим фактором мировой экономики и отрицательно повлиять на ее наметившийся рост.

Япония внесла в повестку дня темы медицинского страхования в развивающихся странах, а также вопросы старения нации, его влияния на экономику, сферу труда и рынок рабочей силы. Одной из важнейших тем стала проблема налогообложения мировых IT-компаний, деятельность которых связана с продажей данных (например, музыка, видео и другие) и часто не подпадает под международную систему налогообложения. Существующая международная система ориентирована на налогообложение по месту расположения физического объекта – офиса, завода, предприятия. Таким образом, несмотря на получение прибыли от продажи сервиса или цифровой информации в другой стране, корпорация не платит в ней налогов. В случае же если штаб-квартира IT-компании находится в стране с облегченным налогообложением, то полноценный налог с нее не берет ни одна страна. Конкретный план мер по этому вопросу планируется выработать уже в следующем году. Скорее всего, налоги в случае таких компаний будут высчитываться из сумм их затрат на рекламу и маркетинг в каждой стране, а также из расчета числа пользователей.

Встреча министров финансов и глав центробанков стран "двадцатки" проходила в японском городе Фукуока 8 и 9 июня. По итогам принято совместное заявление. Россию на форуме представляет заместитель министра финансов России Сергей Сторчак и председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина.