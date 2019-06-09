С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн — ПРАЙМ. Парагвай заинтересован в том, чтобы российские компании участвовали в международном тендере на проведение работ на гидроэлектростанции Ясирета на аргентинско-парагвайской границе, заявил РИА Новости вице-президент латиноамериканской страны Уго Веласкес.

"В настоящее время мы приглашаем несколько российских компаний принять участие в международном тендере, в рамках которого они выполнят дополнительные работы на гидроэлектростанции Ясирета", — заявил Веласкес в интервью агентству на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

При этом он уточнил, что это предварительные переговоры, и на данный момент никаких обязательств нет.

Вице-президент Парагвая упомянул, в частности, что речь идет о работах на одной из частей ГЭС под названием "Анья-Куа".

"Но у нас будут выполняться и другие работы на той же гидроэлектростанции, например, увеличение количества энергии, поэтому нам нужны дополнительные работы на этой плотине", — добавил Веласкес.

Петербургский международный экономический форум в 2019 году прошел 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступало информационным партнером ПМЭФ.