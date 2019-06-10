МОСКВА, 10 июн – ПРАЙМ. В ходе прошедшего ПМЭФ-2019 губернатор Ямала Дмитрий Артюхов заключил соглашения с крупнейшими финансовыми структурами и компаниями топливно-энергетического комплекса.

По мнению экспертов, глава региона вовлекает крупный бизнес для реализации инфраструктурных проектов в ЯНАО, что в результате должно сделать жизнь ямальцев комфортнее и закрепить позиции России на мировом рынке.

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО

В ЯНАО уже реализуется первый в России проект реконструкции аэропорта в форме концессии – в Новом Уренгое. Инвестор планирует реконструировать как аэропортовый комплекс, так и взлетно-посадочную полосу с сохранением графика полетов. На очереди – ремонт аэропортов в Надыме и Салехарде, строительство аэропорта в Красноселькупе, начавшееся в этом году.

"Все, что мы запланировали, обеспечено необходимыми финансами", – подчеркнул глава ЯНАО в кулуарах ПМЭФ.

Еще одним социально значимым инфраструктурным проектом является строительство моста через реку Пур и участка дороги Коротчаево-Уренгой.

Строительство моста началось в декабре прошлого года, средства выделил Газпромбанк. На ПМЭФ-2019 стало известно, что объем финансирования проекта увеличен на 2 млрд рублей – до 8 млрд рублей. Также в проект вошла Группа ВТБ, которая приобрела 26% в компании в ООО "Региональная инфраструктурная компания" (концессионер проекта).

"Сейчас у банков много денег, но очень мало проектов, куда эти деньги вложить. Поэтому если экономика проекта реально просчитана – к примеру, в случае с мостом через Пур просчитан объем платного трафика через мост – то банки будут буквально драться за такой проект", – отметила эксперт Александра Баязитова.

Практика привлечения инвесторов к созданию инфраструктуры в ЯНАО хорошо зарекомендовала себя – сейчас правительство ЯНАО прорабатывает проект строительства 170-километровой железнодорожной ветки Бованенково-Сабетта без привлечения федеральных средств.

СОГЛАШЕНИЯ С КОМПАНИЯМИ ТЭК

Правительство Ямала также активно взаимодействует с нефтегазодобывающими компаниями. На территории округа, по разным оценкам, добывается 80-90% российского газа. По словам главы "Роснефти" Игоря Сечина, в ближайшие годы мировые энергетические рынки сделают ставку на газ – спрос на этот ресурс будет расти на 2% ежегодно.

На фоне этого нефтедобывающий мейджор анонсировал расширение газовой программы на Ямале – в конце этого года будет запущен "Роспан" с годовой добычей в 21 млрд кубометров. Также компания намерена закрепить свои позиции в Арктике, запустив с 2027 года Арктический кластер месторождений с годовым объемом добычи до 100 млн тонн нефти.

"Газпром нефть" также активно вовлекает в разработку свои ямальские запасы. В рамках форума правительство ЯНАО заключило соглашения с "Газпром нефтью" о создании полигона "Ачим". Площадка будет создана для отработки технологий добычи арктической нефти.

"Ачим" позволит "Газпром нефти" запустить полномасштабную добычу на ачимовских отложениях нефтеконденсатного Ямбургского месторождения. Ожидается, что промышленная эксплуатация участка стартует в 2021 году, компания планирует нарастить добычу нефти на 20-40 млн тонн нефти в год.

Освоение Ямбурга имеет стратегическое значение – объем отчислений в бюджеты всех уровней может составить до 10 трлн рублей.

С "Транснефтью" Ямал закрепил существующее сотрудничество. "Транснефть" не только обеспечит надежную работу самого северного в России нефтепровода Заполярье-Пурпе и нефтепровода Пурпе-Самотлор. Компания строит объекты коммунальной, социальной и жилищной инфраструктуры на Ямале.

ЯНАО – один из ключевых регионов России по добыче нефти и газа, экспорт которых составляет львиную долю доходов федерального бюджета РФ. Кроме того, ЯНАО – один из ключевых регионов-доноров федерального бюджета, отметила замруководителя информационно-аналитического центра "Альпари" Наталья Мильчакова.

Развитие в регионе проектов по добыче нефти и газа приобретает значение международного уровня, считает портфельный менеджер "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин.

"Государство в лице госкомпаний продолжает поддерживать развитие СПГ проектов, пытаясь таким образом диверсифицировать экспортные поставки газа подверженным геополитическим рискам трубопроводным транспортом. Помимо этого, определенную роль играет возможность выхода на новые, преимущественно азиатские рынки", – добавил эксперт.