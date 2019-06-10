МОСКВА, 10 июн — Dow Jones. Независимость центральных банков держится на шаткой основе, а основа независимости ФРС особенно неустойчива. Готовясь обсуждать понижение процентных ставок, ее руководители сталкиваются с двойной политической проблемой. Понижение ставок для компенсации урона, который наносит американской экономике введение и повышение пошлин, создает риск вовлечения ФРС в начатые Дональдом Трампом торговые войны. Хуже того, смягчение денежно-кредитной политики может выглядеть как капитуляция центрального банка перед публичными требованиями Трампа понизить ставки.

До сих пор председатель ФРС Джером Пауэлл смог избежать вовлечения в политику, и он утверждал, что у Трампа нет влияния на центральный банк. Но он знает, что любое предположение о том, что ФРС идет на поводу у Белого дома, нанесет ущерб доверию к ней на рынках, которое является одним из самых сильных инструментов центрального банка.

Реальная угроза пока что состоит не в том, что независимость ФРС будет подорвана. Опасность в том, что необходимость показать свою независимость заставляет ее руководителей склоняться к осторожности и, возможно, ждать дольше, чем они ждали бы в ином случае, чтобы показать, что они не поддаются манипуляциям. В период, когда необходимость смягчения денежно-кредитной политики сомнительна, руководителям центрального банка было бы естественно пренебречь требованиями Трампа, чтобы доказать свою независимость. Но это было бы ошибкой.

Начнем с торговли. Введение пошлин на товары из Мексики отложено, но предстоящее распространение 25-процентных пошлин на все китайские товары, вероятно, окажет повышательное давление на цены в США и замедлит рост экономики. Центральному банку следует не обращать внимания на рост цен в краткосрочной перспективе и сосредоточиться на долгосрочном ущербе для экономики, который может привести к росту безработицы и замедлению инфляции.

Пошлины на китайские товары могут обусловить рецессию в США, а если они станут причиной обвала рынков, то возможны и намного худшие совокупные последствия. Вместе с тем введение дополнительных пошлин должно заставить руководителей ФРС как минимум обсудить понижение ставок, хотя это может создать впечатление, что они помогают президенту.

Замедление роста мировой экономики в целом также склоняет ФРС к понижению ставок. Прогнозы роста были понижены, инфляция, как ожидается, будет оставаться низкой почти во всех развитых странах, а другие центральные банки сигнализируют о смягчении своей политики, а иногда и смягчают ее. Вышедшие в пятницу слабые данные по занятости в США не улучшили ситуацию. Если ФРС ничего не сделает, коррекция денежно-кредитной политики за рубежом поддержит доллар, что на деле будет означать ужесточение политики в США.

В том, что касается сохранения независимости, у ФРС есть три больших преимущества. Десятилетиями она пользуется доверием. В прошлом году она повысила ставки на фоне понижения налогов Трампом, как это и следовало сделать независимому центральному банку. Теперь, когда рынки облигаций неспокойны перед лицом рисков, понижение ставок ни для кого не станет сюрпризом.

Вместе с тем после понижения ставок центральному банку следует ждать радостных твитов Трампа, и, конечно, встанет вопрос о том, не идет ли ФРС на поводу у Белого дома. Вместе с тем настоящим испытанием на независимость станет не понижение ставок тогда, когда Трамп прав или хотя бы при наличии у него благовидных обоснований для их понижения. Настоящей проблемой стало бы понижение ставок, когда Трамп ошибочно требовал бы их понизить.

Сейчас вовсе не очевидно, что Трамп или рынок облигаций правы, считая, что ставки должны быть понижены, тем более — значительно. Руководители ФРС недавно ясно дали понять, что понижение ставок возможно, даже в качестве страховочной меры, а на прошлой неделе Пауэлл признал, что торговые конфликты принимаются во внимание. Вместе с тем, трудности в экономики – не главная проблема. Проблема в том, что экономика разочаровывает. Это очень важно для рынков, которые формируют цены в зависимости от соотношения реальности и ожиданий. Вместе с тем ФРС будет опираться на прогнозы неблестящего роста экономики на фоне сильной занятости и умеренного роста зарплат, который мало ускоряет инфляцию.

Вполне вероятно, что инфляция не дотянет до установленного ФРС целевого уровня 2%, и это могло бы оправдать "страховочное" понижение процентных ставок. Но некоторые участники рынка обеспокоены тем, что понижение ставок продолжится. Некоторые прогнозируют пять понижений в этом году, то есть на каждом заседании ФРС, а вероятность понижения ставок три раза до декабря, по мнению рынков, выше, чем отказ от такого сценария. Такой темп понижения ставок означал бы, что дела идут из рук вон плохо, а ФРС опасается, что рост экономики остановился.

Если торговые конфликты усилятся, а фондовые рынки сильно упадут, это может губительно отразиться на экономике, и тогда несколько этапов понижения ставок окажутся оправданными. Но пока экономика продолжает расти хотя бы умеренным темпом последнего десятилетия, трудно представить себе, почему ФРС должна принимать чрезвычайные меры, хотя об этом просит Трамп.

— Автор James Mackintosh, James.Mackintosh@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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