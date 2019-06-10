Нью-Йорк, 10 июн — Dow Jones. Инфляционные ожидания продолжают снижаться, что, вероятно, станет тревожным знаком для Федеральной резервной системы, обдумывающей вопрос о том, следует ли понижать диапазон краткосрочных процентных ставок.

ФРС-Нью-Йорк в понедельник сообщил в своем исследовании, посвященном инфляционным ожиданиям, что американцы ожидают более медленного роста цен в следующие несколько лет. Согласно ожиданиям, через год инфляция составит 2,5%, а через три года – 2,6%. Эти показатели на 0,1% ниже апрельских ожиданий, а также являются самыми низкими с конца 2017 года, заявили в банке.

ФРС внимательно следит за инфляционными ожиданиями, полагая, что ожидания роста инфляции в будущем оказывают сильное влияние на текущий уровень инфляции. ФРС не удается достичь целевого уровня инфляции 2% на постоянной основе со времен его введения.

Другие индикаторы инфляции также ослабли. Например, рыночные инфляционные ожидания на пять лет вперед составляют ниже 2% с начала мая, сигнализируя о потере веры в рост ценового давления.

Реальная инфляция в этом году преимущественно снижалась, а не росла, как ожидали руководители ФРС. В марте предпочитаемый банком индикатор инфляции, индекс цен расходов на личное потребление, вырос на 1,5% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, а базовый индекс, не учитывающий цен на продукты питания и энергоносители, — на 1,6%.

Руководители ФРС считают слабость инфляции в этом году временным явлением, ожидая роста ценового давления. “Я ожидаю, что инфляция будет постепенно расти к 2%”, — сказал президент ФРС-Нью-Йорк Джон Уильямс в четверг вечером.

Вера ФРС в рост инфляции, несмотря на слабые ожидания касаемо будущего роста цен, по большему счету основана на сохраняющейся силе рынка труда и динамике альтернативных индикаторов инфляции, например показателя ФРС-Даллас. Усредненный индекс цен расходов на личное потребление ФРС-Даллас, который отслеживает базовые инфляционные тренды, в марте вырос на 2% и был менее волатилен, чем другие индикаторы в течение некоторого времени, причем он ближе к целевому уровню ФРС.

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