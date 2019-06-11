МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Горно-металлургическая компания "ГеоПроМайнинг" разместит дебютные пятилетние еврооблигации в объеме 300 миллионов долларов с доходностью в размере 7,75% годовых, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

Спрос инвесторов на бумаги превысил 400 миллионов долларов. Первоначальный ориентир доходности евробондов с погашением в июне 2024 года составлял около 8% годовых. Закрыть книгу заявок компания планирует во вторник.

Компания с 3 июня провела в городах Швейцарии, Германии, а также в Москве и Лондоне встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению дебютных еврооблигаций в долларах.

Организаторами выступают Citi, "ВТБ Капитал" и "Сбербанк КИБ".

"ГеоПроМайнинг" — международная диверсифицированная горно-металлургическая компания, специализирующаяся на добыче золота, сурьмы, меди и молибдена, с операционными активами в России и Армении.