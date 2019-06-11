МОСКВА, 11 июн /ПРАЙМ/. Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков предложил локализовать в России производство китайского телекомоборудования, в том числе под сети 5G и интернет вещей, говорится в сообщении Минкомсвязи.

"Рынок России в части спроса на телекомоборудование под строительство сетей 5G и интернета вещей является достаточно большим, и партнерство стран в этом сегменте представляется перспективным. Однако основной спрос будет сформирован внутренним рынком России, где нормативно будут закреплены преференции локальным производителям, продуктам и решениям", — заявил Носков во время переговоров с министром промышленности и информатизации КНР Мяо Вэйем, которые прошли на полях третьей встречи министров по цифровым технологиям G20 в японской Цукубе.

По словам министра, проект также позволит снизить риски зависимости от других зарубежных поставщиков и создать общую научно-техническую базу для разработки новых технологий и продуктов.

Так, Носков предложил своему китайскому коллеге проанализировать возможность переноса производства оборудования на территорию России и в сентябре более детально обсудить этот вопрос на заседании Российско-китайской подкомиссии по связи и информтехнологиям.

Министр также отметил, что практически согласован текст меморандума о взаимопонимании в области развития цифровых технологий между Минкомсвязью России и министерством промышленности и информатизации Китая. Подписать документ планируется на том же заседании в сентябре.