МОСКВА, 11 июн /ПРАЙМ/. Рост экспорта из России в США за первые четыре месяца 2019 года объясняется увеличением поставок нефти и нефтепродуктов, заявил РИА Новости младший аналитик группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Ростислав Ерзин.

По данным ФТС, оборот внешней торговли между Россией и США в январе-апреле 2019 года увеличился на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 8,412 миллиарда долларов. Экспорт из РФ в США составил 3,866 миллиарда долларов (рост на 25,3%), импорт РФ из США — 4,546 миллиарда долларов (рост на 19,3%).

Доля США в общем обороте внешней торговли РФ в годовом выражении выросла до 3,9% с 3,2%.

"Прирост на 0,95 миллиарда долларов в экспорте нефти и нефтепродуктов полностью объясняет общее увеличение экспорта из России в США", — сказал Ерзин.

Тем не менее, по его словам, данное изменение в структуре торговли не имеет существенного веса с точки зрения экономик двух стран – экспорт в 1 миллиард долларов составляет лишь 0,5% от общего экспорта России в этой категории и 0,4% от импорта США.

Он отметил, что некоторые другие секторы промышленности также показали рост, однако гораздо менее существенный.