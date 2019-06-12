С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июн /ПРАЙМ/. Власти России обсуждают создание электронных судей, рассказал руководитель Аналитического центра при правительстве РФ Владислав Онищенко в интервью РИА Новости в ходе Петербургского международного экономического форума.

Он рассказал об опросе, в котором респондентам задали вопрос на тему компьютерных судей, которые на основании уже имеющихся дел выносили бы приговоры. "Удивительно даже не то, что такая технология потенциально возможна, а то, что более 50% участников опроса ответили на вопрос "кому вы будете доверять больше?" ответили, что больше — компьютерному судье", — сообщил он.

Принцип работы такого судьи, по словам Онищенко, будет похож на прием к врачу по телемедицине: надо рассмотреть дело, но местный судья загружен или не имеет опыта рассмотрения дел с этой специализацией. В то же время в Красноярске есть судья, у которого сейчас нет в рассмотрении дел, и он на этом специализируется. "Что мешает ему в хорошем и удаленном доступе рассматривать дело? Ничего. В идеале было бы вообще, исключая все аспекты персонального вовлечения, эмоциональной окраски, обезличивать информацию. Не все ли равно, как зовут человека? Есть истец и ответчик", — указал он.

Пока эта инициатива только обсуждается. "Нет, пока на уровне замысла. История про онлайн-правосудие в принципе пока в работе. Там на самом деле много юридических сложностей: насколько можно признать методом неперсонифицированное рассмотрение, добровольно высказанного суждения и так далее. Много факторов, функций удостоверения, которые сейчас делаются "глаза-в-глаза", и компьютерной программе сложно удостовериться в факте, что человек это добровольно делал. Такого рода сложности есть. Но идея обсуждается", — сообщил Онищенко.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства экономической информации "Прайм" (медиагруппа "Россия сегодня") 1prime.ru в 10.00 мск.

Петербургский международный экономический форум проходил 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступало информационным партнером ПМЭФ.