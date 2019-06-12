КИЕВ, 12 июн — ПРАЙМ. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) вложил в украинскую экономику около 13,5 миллиарда евро почти в 400 проектов.

В мае министр финансов Украины Оксана Маркарова обсудила с президентом ЕБРР Сумой Чакрабарти дальнейшие шаги по реализации совместных проектов.

"Суммарный вклад Банка составляет около 13,5 миллиарда евро в более 400 проектов. Украина входит в ТОП-5 стран-партнеров ЕБРР, очень ценно для нас", — написал Гройсман в Facebook в среду.

По его словам, Чакрабарти во время встречи заявил, что "несмотря на различные заявления, которые звучат сегодня на Украине, моя политика неизменна — макроэкономическая стабильность, рост экономики и проведение структурных реформ".