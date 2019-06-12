БРЮССЕЛЬ, 12 июн — ПРАЙМ. ЕК готова обеспечить применение дисциплинарных мер в отношении Италии из-за ситуации с бюджетом, если критерии не будут соблюдаться, заявил в среду еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московиси.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте накануне выразил уверенность в том, что Рим и ЕК смогут найти решение проблемы сокращения крупного государственного долга страны, не прибегая к процедуре принудительного снижения суверенной задолженности.

"Итальянский показатель долга один из самых высоких в мире. Высокий долг является значительной уязвимостью экономики, и в интересах Италии решать эту проблему. Именно поэтому ЕК настаивает на снижении итальянского долга. И мы настроены серьезно", — заявил Московиси в среду журналистам.

"Мы продвигаемся в рамках необходимых процедурных этапов, ни меньше, ни больше. Экономический и финансовый комитет уже одобрил свое мнение по этому вопросу, в котором полностью поддержал выводы ЕК, что процедура в связи с превышением дефицита бюджета оправдана", — отметил он.

"ЕК остается готовой рассмотреть дополнительные элементы, которые могут быть внесены Италией, но не нужно терять времени… Ни у кого не должно быть сомнений, что мы применим правила, если критерии не будут соблюдены. Сейчас мяч на итальянской стороне", — подчеркнул он.

По словам Московиси, ЕК должна "обеспечить, чтобы Совет ЕС был способным принять необходимые решения, как записано в договоре ЕС".

Еврокомиссия ранее сообщила, что сочла обоснованным введение процедуры принудительного снижения госдолга Италии. Речь идет о так называемой процедуре чрезмерного дефицита бюджета (EDP), которая представляет собой процесс выработки для страны Евросоюза программы по возвращению к нормальной динамке и уровням показателей дефицита бюджета и/или госдолга, которые в государствах ЕС не должны превышать 3% ВВП и 60% ВВП соответственно.

Евросоюз пока не запускает эту процедуру в отношении Италии: Еврокомиссия высказала свое мнение, но необходимо и мнение стран ЕС.

Соотношение государственного долга к ВВП Италии в 132,2% в 2018 году является вторым по величине в Евросоюзе и одним из крупнейших в мире, говорится в материалах ЕК. Там отмечается, что в прошлом году бремя госдолга составляло в среднем 38,4 тысячи евро на одного жителя страны.