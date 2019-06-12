ПАРИЖ, 12 июн — ПРАЙМ. Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил о планах властей по "историческому снижению налогов", в частности по сокращению налогов для домашних хозяйств в общей сложности на 27 миллиардов евро за президентский срок Эммануэля Макрона и отмене налога на проживание для всех французов.

Выступая в в Нацсобрании (нижняя палата парламента) Франции, Филипп подчеркнул, что власти страны полностью восприняли сигнал граждан страны о необходимости снижения налогов.

"Они (французы — ред.) не хотят больше слов, они хотят действий. Мы решили пойти на историческое снижение налогов. В общей сложности за пять лет (президентский срок) налоги для домашних хозяйств будут снижены на около 27 миллиардов евро", — сказал Филипп.

"Я подтверждаю, что налог на проживание в основном месте жительства будет полностью отменен для всех французов", — отметил глава французского кабмина.

Он отметил, что для 80% французов с более скромными доходами налог на проживание будет полностью отменен в 2020 году, для остальных 20% жителей Франции — в последующие три года.