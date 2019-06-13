МОСКВА, 13 июн /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит законопроект, предполагающий продление на один месяц срока принятия федеральных законов, изменяющих законодательство о налогах и сборах или доходах бюджетов всех уровней, сообщает пресс-служба кабмина.

В Бюджетном кодексе установлено, что федеральные законы о внесении изменений в законодательство о налогах и сборах и федеральные законы, которые приводят к изменению доходов бюджетов всех уровней, должны быть приняты до 1 сентября текущего года.

Практика показала, что внести до 1 сентября все изменения в законодательство, меняющие доходы бюджетов с нового финансового года, сложно, так как к этому сроку еще уточняются макроэкономические параметры. Из-за этого с 2010 года действие данной статьи ежегодно приостанавливалось.

"Законопроектом предлагается продлить на месяц срок принятия ФЗ о внесении изменений в законодательство о налогах и сборах и ФЗ, регулирующих бюджетные отношения, которые приводят к изменению доходов бюджетов всех уровней, установив, что они должны быть приняты до дня внесения в Государственную Думу проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, то есть до 1 октября текущего года", — говорится в сообщении.

Законопроект был рассмотрен и одобрен 27 мая на заседании комиссии правительства по законопроектной деятельности.

Кроме того, на заседании рассмотрят вопросы об исполнении федерального бюджета за первый квартал 2019 года, а также ход выполнения федеральных целевых программ и реализации федеральной адресной инвестиционной программы за этот же период.