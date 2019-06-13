МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Инфляция в России с 4 по 10 июня вновь была нулевой, с начала года потребительские цены выросли на 2,4%, сообщил Росстат.

Недельная инфляция в России на неделе с 28 мая по 3 июня вернулась к нулевому уровню, до этого семь недель подряд держалась на уровне 0,1%.

За прошедшую неделю цены на рис, пшено и сметану выросли на 0,3%, гречневую крупу, сыры, мясные консервы – на 0,2%. Одновременно цены на куриные яйца снизились на 2%, сахар-песок – на 0,7%, свинину – на 0,2%, мясо кур и подсолнечное масло – на 0,1%.

Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 1,2%, в том числе на белокочанную капусту – 12,3%, помидоры – 10,4%, огурцы – 8,8%, репчатый лук – 1,4%. В то же время, картофель стал дороже на 5,3%, яблоки – на 1,8%, морковь – на 1,4%.

Цены на автомобильный бензин выросли на 0,3%, на дизельное топливо – практически не изменились.

Официальный прогноз правительства РФ по инфляции на 2019 год составляет 4,3%. Банк России в марте сообщал, что снизил прогноз по инфляции на конец 2019 года с 5-5,5% до 4,7-5,2% и ожидает ее возвращения к 4% в первой половине 2020 года. Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин в начале июня говорил, что инфляция в России в годовом выражении может опуститься ниже 5% к концу первого полугодия 2019 года, а по итогам года – оказаться ниже 4%.