МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. ЦБ РФ снизил прогноз роста ВВП страны в 2019 году до 1-1,5% с 1,2-1,7%, говорится в пресс-релизе регулятора.

"С учетом опубликованной Росстатом статистики по динамике ВВП в 2018 году — I квартале 2019 года Банк России снизил прогноз темпа прироста ВВП в 2019 году с 1,2–1,7 до 1,0–1,5%", — говорится в релизе.

В последующие годы возможно повышение темпов экономического роста по мере реализации национальных проектов, отмечает ЦБ в релизе.

Банк России сохранил базовый прогноз роста российской экономики на 2020 год на уровне 1,8-2,3%, на 2021 год — на уровне 2-3%, следует из материалов регулятора.

ЦБ отметил также, что рост экономики РФ в первом полугодии складывается ниже его ожиданий. "Рост экономики в первом полугодии 2019 года складывается ниже ожиданий Банка России. В январе-апреле годовой темп роста промышленного производства сохранялся вблизи уровня четвертого квартала прошлого года", — сказано в материалах регулятора.

Темпы роста экспорта замедлились на фоне ослабления внешнего спроса, обратили внимание в ЦБ. Инвестиционная активность остается сдержанной. Годовой темп роста оборота розничной торговли снижается c февраля на фоне умеренной динамики доходов населения. Потребительский спрос и ситуация на рынке труда не создают избыточного инфляционного давления.

Российская экономика, по данным Росстата, в первом квартале замедлила рост до 0,5%. По оценкам Минэкономразвития, в апреле рост ВВП ускорился до 1,6% в годовом выражении, а по итогам января-апреля составил 0,8%. Прогноз Минэкономразвития по росту ВВП на 2019 год остается на уровне 1,3%.