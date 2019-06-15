ХАРБИН (Китай), 15 июн — ПРАЙМ. Россия бы хотела, чтобы Китай снизил барьерные ограничения на российские сельскохозяйственные товары, чтобы нарастить объемы экспорта в КНР этого вида продукции, заявил в субботу уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов в рамках российско-китайского делового форума малого и среднего бизнеса в Харбине.

"Со стороны китайских партнеров мы бы хотели и рады бы были видеть снижение барьерных ограничений, например, по торговле мясной, молочной и другой сельскохозяйственной продукции", — заявил Титов.

По его словам, российские производители готовы поставлять в Китай сельскохозяйственную продукцию "в больших объемах".

Форум проходит в рамках VI российско-китайского ЭКСПО.