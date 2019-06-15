ХАРБИН (Китай), 15 июн — ПРАЙМ. Наращивание экспорта российской винодельческой продукции в Китай сдерживается ввозными пошлинами при том, что другие страны пользуются правом беспошлинного ввоза, заявил в субботу уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов в рамках V российско-китайского делового форума малого и среднего бизнеса.

"Как председатель союза виноградарей и виноделов России, я тоже не могу не сказать о некоторых проблемах. Прежде всего, сегодня виноделие очень активно развивается и в России, а Китай стал вторым по величине рынком потребления виноградных вин. Наши поставки в Китай сдерживаются тем, что пока по-прежнему существуют пошлины на поставки российского вина, в то время как наши основные конкуренты – чилийские, аргентинские, австралийские вина пользуются беспошлинным ввозом на территорию Китая", — заявил Титов.

Он отметил, что российская сторона "хотела бы обратить на это внимание китайского правительства".