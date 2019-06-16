ХАРБИН (Китай), 16 июн — ПРАЙМ. Возобновление перевозки грузов через пункт Джалинда-Мохэ значительно упростит экспорт угля и других товаров из Якутии в Китай, так как сейчас поставки в основном идут вкруговую через порты Приморья, заявил журналистам на полях VI российско-китайского ЭКСПО глава Якутии Айсен Николаев.

Пограничный переход через реку Амур между деревней Джалинда в Амурской области и городом Мохэ северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян был открыт в 1993 году и действовал более 10 лет, однако в начале 2000-х он был закрыт из-за низкого пассажирского и грузопотока. В последнее время в связи с активным наращиванием деловых связей приграничных регионов двух стран встал вопрос о реанимировании закрытого погранперехода. В начале этого года Приамурье и Якутия заявили о планах сформировать совместное предложение для национальной программы развития Дальнего Востока о создании международного транспортного коридора через пункт пропуска "Джалинда — Мохэ".

"Мы являемся одним из инициаторов этого проекта, мы поддерживаем Амурскую область в этом проекте, считаем, что он был бы для нас интересен", — заявил Николаев.

Он объяснил, что в ближайшие годы потенциальная мощность угольных месторождений республики, которые находятся в районе города Нерюнгри, может составить до 30 миллионов тонн, которые можно направлять на экспорт, и "выход этого вида экспорта не через порты Приморья, а напрямую сразу на север Китая через переход Джалинда-Мохэ, конечно… и с экономической, и с экологической, и с транспортной точки зрения значительно удобнее".

Глава Якутии заверил, что "загрузка со стороны угольных предприятий республики будет полностью обеспечена".

Николаев также уточнил, что "на сегодняшний день все наши угольные перевозки идут через порты Приморья, все мы знаем, какая сейчас ситуация в портах, в том числе экологическая, с этой точки зрения, скажем так, срезать круг в несколько тысяч километров и выходить напрямую на потребителя, конечно, было бы выгодно всем".