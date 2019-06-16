ХАРБИН (Китай), 16 июн — ПРАЙМ. Бизнес Хабаровского края считает острой необходимостью строительство моста между пунктами пропуска Покровка и Жаохэ (Китай) через реку Уссури, заявил РИА Новости в воскресенье председатель Хабаровского краевого отделения общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Сергей Мазунин.

Пограничный переход между селом Покровка в Бикинском районе Хабаровского края и уездом Жаохэ китайской провинции Хэйлунцзян остается единственный переходом, соединяющий провинцию Хэйлунцзян КНР и Хабаровский край РФ зимой и летом.

"Недавно мы провели встречу с руководством уезда Жаохэ по этому вопросу. Между Жаохэ и Покровкой в зимний период работает понтонный мост, а в летний период работает речная переправа, но в межсезонный период движение грузов через Уссури приостанавливается. Мы знаем, что со стороны Китая активно развивается инфраструктура, строятся дороги, модернизируется речной порт Жаохэ, нам необходимо модернизировать инфраструктуру с российской стороны", — рассказал Мазунин.

Он добавил, что "на данный момент мы пытаемся доказать, что в строительстве моста есть необходимость, в связи с ростом грузопотока, тем более, что правительством России была поставлена задача увеличить товарооборот между Россией и Китаем до 200 миллиардов долларов в год к 2024 году".

Как пояснил Мазунин, обсуждение проекта строительства моста Покровка – Жаохэ состоится 20 июня в ходе заседания Совета при губернаторе Хабаровского края по поддержке экспорта.