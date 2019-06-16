ХАРБИН (Китай), 16 июн — ПРАЙМ. Китайские инвесторы интересуются участием в проекте технопарка на острове Русский в Приморье, заявила РИА Новости в воскресенье директор департамента инфраструктурных проектов Минвостокразвития России Светлана Утяшева.

"Большой интерес китайские партнеры проявляют к участию (в проектах – ред.) в области высоких технологий. У нас по поручению президента на острове Русский будут созданы инжиниринговые центры, и наши крупные госкомпании, включая "Роснефть", "Вертолеты России", "Роснано", они все создают инжиниринговые центры, и до 2022 года будет создан технопарк, где инвесторам также можно будет организовывать стартапы, китайские партнеры тоже интересуются", — рассказала Утяшева.

Она подчеркнула, что "потенциал для сотрудничества огромный".

Президент РФ Владимир Путин по итогам Восточного экономического форума 2018 года дал поручение правительству о проработке вопроса создания технопарка на острове Русский. Доклад по выполнению поручения должен быть представлен до 1 августа 2019 года.