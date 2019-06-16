ХАРБИН (Китай), 16 июн — ПРАЙМ. Число проектов, реализуемых в территориях опережающего социально-экономического развития (ТОР) на Дальнем Востоке и в свободном порту Владивосток (СПВ), скоро достигнет 80, заявила РИА Новости в воскресенье директор департамента инфраструктурных проектов Минвостокразвития России Светлана Утяшева.

"Интерес именно партнеров из Китая постоянно растет, уже реализуется 45 проектов с китайскими инвестициями (в ТОРах и СПВ), с 35 сейчас еще в стадии сопровождения, то есть мы им оказываем различную консультативную помощь, рассказываем, как вести бизнес на Дальнем Востоке и сопровождаем их до получения статуса резидента", — рассказала Утяшева.

При этом, отвечая на вопрос о том, не создает ли присутствие китайского бизнеса в ТОРах и СПВ конкуренции и сложностей для российских инвесторов и компаний, она ответила, что нет.

"Как правило, китайские партнеры заходят всегда в партнерстве с российскими компаниями, как любой партнер из АТР, они в чистом виде не заходят, то есть они сначала смотрят, как ведут бизнес российские компании и уже работают в партнерстве с ними. Поэтому мы не видим, и бизнес говорит о том, что нет никаких препятствий для осуществления инвестиций. Наоборот, все приветствуют", — отметила она.