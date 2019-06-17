Экс-посол РФ в Белоруссии Бабич назначен заместителем министра экономического развития РФ
МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Бывший посол РФ в Белоруссии Михаил Бабич назначен заместителем министра экономического развития РФ, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
"Назначить Бабича Михаила Викторовича заместителем министра экономического развития Российской Федерации", — говорится в документе.
В конце апреля президент РФ Владимир Путин освободил Михаила Бабича от должности посла России в Минске и назначил на этот пост Дмитрия Мезенцева.
https://1prime.ru/state_regulation/20190617/830077957.html