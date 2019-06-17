МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Москва и Сеул начинают официальные переговоры по соглашению о зоне свободной торговли, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Хочу отметить, что мы начинаем официальные переговоры — об этом уже достигнута договоренность — о подготовке соглашения по формированию зоны свободной торговли по вопросам инвестиций и торговли услугами", — сказал Лавров по итогам переговоров с южнокорейской коллегой.

Он добавил, что Москва намерена "поддерживать те контакты, которые осуществляются между Республикой Кореей и Евразийским экономическим союзом по вопросам либерализации торговли".