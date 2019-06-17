ГОРКИ, 17 июн — ПРАЙМ. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал документ о создании территории опережающего развития (ТОР) "Бурятия", об этом он заявил в ходе совещания с вице-премьерами.

"Я подписал документ, который создает территорию опережающего развития "Бурятия", — сказал премьер-министр.

Медведев отметил, что вкладываться в ТОР смогут не только представители крупного бизнеса, но и небольшие инвесторы.

"Его возможностями смогут воспользоваться и представители крупного бизнеса, и небольшие инвесторы, потому что там минимальный объем капитальных вложений 500 тысяч рублей", — объяснил он.