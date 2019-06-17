МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Михаил Бабич в ранге замглавы Минэкономразвития РФ активно подключится к работе по интеграции в рамках Союзного государства России и Белоруссии, заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

"Начинаем мы с вопросов по международной повестке, все три основные контура интеграции — именно этим вопросом, приоритетным, будет сейчас заниматься Михаил Викторович. Первый контур — это Союзное государство Россия-Белоруссия, здесь у нас максимальная степень интеграции, вы знаете у нас сейчас в активной фазе находится обсуждение повестки исполнения союзного договора 1999 года. Сейчас Михаил Викторович активно подключится к этой работе, он о ней знает не понаслышке, по своему предыдущему рабочему месту", — сказал Орешкин.

Он добавил, что еще два направления международного трека — это вопросы интеграции на уровне ЕАЭС и СНГ. "Здесь тоже есть большой объём вопросов, нужно будет активно систематизировать повестку и сформулировать те основные направления, по которым мы будем двигаться вперёд", — добавил министр.

Орешкин подчеркнул, что назначение Бабича — это серьёзное усиление министерства. "В министерство пришла тяжелая артиллерия. Если посмотреть тот послужной список, который есть у Михаила Викторовича, его опыт, его знания, его организационно-управленческие возможности, конечно, я, честно скажу, это уникальный человек", — сказал Орешкин.

“Понятно, что международной повесткой здесь работа не ограничится. У Михаила Викторовича очень большой опыт, опыт и в региональной работе, и по целому ряду других направлений. Поэтому здесь, конечно же, будем пользоваться тем опытом, который Михаил Викторович накопил", — сказал Орешкин.

В свою очередь Бабич добавил, что у него уже есть определенный опыт совместной работы с Орешкиным в рамках созданной в прошлом году рабочей группы по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции РФ и Белоруссии. "Минэкономразвития является системообразующим в системе органов госвласти РФ, очень многие вопросы министерство ведет в стратегическом контексте — разрабатывает стратегию, разрабатывает политику по многим направлениям — это и вопросы макроэкономики, реального сектора экономики, международной повестки. Работать в таком министерстве — и большая ответственность, и большая честь", — сказал Бабич.

Отвечая на вопрос о том, планирует ли он принять участие в предстоящей встрече премьеров России и Белоруссии по вопросам интеграции, Бабич сказал: "Мы готовимся к этим переговорам, готовим рабочие материалы для председателя правительства. Дальше, по его решению, соответственно, будем участвовать".