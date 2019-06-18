БРЮССЕЛЬ, 18 июн — ПРАЙМ. Взнос Бельгии в бюджет Евросоюза в случае "жесткого" Brexit – выхода Великобритании из ЕС без соглашения об условиях процесса — увеличится почти на 600 миллионов евро, такую оценку экономиста Гентского университета Хермана Маттхейса приводит во вторник газета Echo.

Британия по результатам прошедшего в 2016 году референдума планировала выйти из Евросоюза 29 марта 2019 года. Однако премьер-министр страны Тереза Мэй в течение нескольких месяцев безуспешно пыталась провести через парламент согласованное с Брюсселем соглашение о Brexit, которое парламентарии раз за разом отклоняли. Для предотвращения выхода из ЕС без сделки Британия уже два раза получала от Брюсселя отсрочку Brexit — теперь он должен состояться до 31 октября.

Взнос Великобритании в бюджет ЕС за 2019 год составляет 17,49 миллиарда евро, Бельгии – 4,5 миллиарда евро. В случае "жесткого" Brexit размер бельгийского взноса вырастет на 584 миллиона евро — до 3,34% в бюджете ЕС, подсчитал Маттхейс.

По оценке банка Бельгии, "жесткий" Brexit может обернуться для экономики Бельгии потерей 0,9% ВВП (примерно 4 миллиарда евро) и от 0,4% до 2,5% покупательной способности населения.

Согласно оценке международной консалтинговой компании Deloitte, Бельгия после Германии, Франции и Нидерландов входит в четверку стран-членов Евросоюза, для которых предстоящий выход Великобритании из сообщества может наиболее неблагоприятным образом сказаться в экономическом плане.

Последствия главным образом будут ощущаться в бельгийской Фландрии, на долю которой приходится 80% экспорта Бельгии в Великобританию.

Страна входит в пятерку ведущих экономических партнеров Бельгии. На долю Соединенного Королевства приходится около 32 миллиардов евро бельгийского экспорта или до 9% от суммарного объема поставок продукции за рубеж. В основном это автомобили, продукция химической и фармацевтической промышленности, продукты, напитки, текстиль, синтетические материалы и ручная механическая техника.