МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп считает, что глава ЕЦБ Марио Драги манипулирует курсом евро, что приводит к несправедливой конкуренции, следует из заявления Трампа в Twitter.

"Марио Драги только что объявил о возможности дополнительного стимулирования, что сразу же увело курс евро к доллару вниз и позволило им несправедливо легче конкурировать с США. Им сходит это с рук годами вместе с Китаем и другими (странами — ред.)", — написал Трамп в Twitter. Американский президент также добавил, что европейские биржи выросли на несправедливых для США заявлениях Драги. "Европейские биржи выросли на комментариях (несправедливых для США) Драги", — написал он в соцсети.

Драги сказал во вторник, что ЕЦБ придется снова смягчить свою монетарную политику, возможно, за счет нового снижения процентных ставок или покупки активов, если инфляция не начнет возвращаться к целевой отметке (2%). Смягчение монетарной политики традиционно оказывает давление на курс национальной валюты.

По состоянию на 14.40 мск курс евро снижается до 1,1193 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1217 доллара за евро. Сразу после заявления Драги евро подешевел до минимума за две недели в 1,1181 доллара за евро. Европейские биржи при этом растут на 0,8-1,5%.