МОСКВА, 19 июн /ПРАЙМ/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в среду проведет совещание о достижении национальных целей развития РФ в экономике и жилищном секторе, сообщает пресс-служба кабинета министров.

"Девятнадцатого июня Дмитрий Медведев проведет совещание по вопросу "О достижении национальных целей развития РФ в сфере экономики и жилищном секторе", — говорится в сообщении.

Предстоящее совещание станет первым в серии подобных, посвященных достижению целей национального развития, которую планирует провести Медведев.

Отмечается, что в совещании примут участие первый заместитель председателя правительства — министр финансов России Антон Силуанов, заместители председателя правительства Татьяна Голикова и Виталий Мутко, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр экономического развития Максим Орешкин, министр труда и соцзащиты Максим Топилин, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, а также председатель правления "Дом.РФ" Александр Плутник.

В начале мая Медведев утвердил единый план по достижению национальных целей развития страны до 2024 года. В документе отмечается, что национальные цели развития РФ носят межпрограммный характер: достижение ни одной из них не может быть обеспечено в рамках лишь одной государственной программы или национального проекта. Ключевыми внешними рисками для достижения национальных целей являются замедление темпов роста мировой экономики, усугубление торговых войн, ужесточение применения санкций в отношении РФ, падение цен на сырьевые товары и другие.