МОСКВА, 19 июн — Dow Jones. Уже более года жилищное строительство тормозит рост экономики США. Рост ставок по ипотечным кредитам, неблагоприятные условия налогообложения и начавшееся прошлым летом замедление экономического роста в целом препятствуют инвестициям в новое и имеющееся жилье. В результате с апреля 2018 года расходы на строительство жилья сократились более чем на 11%.

Судя по последним событиям, этот спад должен скоро остановиться.

Наиболее явным катализатором восстановления рынка представляется существенное снижение ставок по ипотечным кредитам с ноября. Стандартная фиксированная ставка по кредитам на 30 лет снизилась до 3,8% с 4,9%. Отчасти это снижение можно объяснить изменением перспектив инфляции, но в основном оно обусловлено сокращением реальной стоимости капитала для покупателей жилья.

Потребители отреагировали соответственно. Результаты последнего опроса Мичиганского университета показали, что доля потребителей, считающих низкие ставки по ипотечным кредитам достойной причиной купить жилье, с начала этого года выросло на пять процентных пунктов. Эти данные относятся к апрелю, но они указывают, что общий нисходящий тренд настроений на рынке жилья, который мы наблюдали в феврале, возможно, развернулся от дна.

Изменение настроений переросло в действия. Как мы предполагали в мае, зафиксирован существенный рост покупок нового жилья с начала этого года, до нового посткризисного максимума. Это должно обусловить рост строительства с целью удовлетворения спроса.

Строители также начинают реагировать соответственно. По опубликованным в понедельник данным, настроения участников Национальной ассоциации строителей жилья с конца прошлого года резко улучшились.

Этот контекст необходим для интерпретации опубликованных во вторник данных по строительству жилья, в которых приведено число закладок строительства, число одобренных разрешений на строительство, а также число построенных и строящихся жилищных объектов.

Согласно этим данным, за первые пять месяцев этого года по сравнению с таким же периодом прошлого года число закладок уменьшилось на 5%, причем сокращение в основном наблюдалось на западе страны. Число строящихся объектов осталось почти без изменений.

Необходимо отметить, что предложение завершенного нового жилья за последние несколько месяцев резко увеличилось. Сократив число закладок, строители жилья также старалась поддерживать цены, замедляя строительство. Похоже, теперь эти ограничения сняты, а значит, на рынке появляется временный рост предложения, соответствующий росту продаж нового жилья.

Изменение числа завершенных строительных объектов способствовало сдерживанию закладок нового жилья, но если продажи нового жилья продолжат ускоряться (что, в свою очередь, зависит от того, сохранятся ли низкие процентные ставки) то строительные компании должны будут отреагировать ростом инвестиций.

— Автор Matthew C. Klein, matthew.klein@barrons.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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