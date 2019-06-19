БРЮССЕЛЬ, 19 июн – ПРАЙМ. Лидеры 28 государств Евросоюза на саммите 20 июня, как ожидается, подтвердят продление экономических санкций в отношении РФ, говорится в документе, подготовленном к саммиту Европейским советом.

"Европейский совет обсудит последние события и ситуацию на Востоке Украины и в Азовском море… Канцлер (ФРГ Ангела) Меркель и президент (Франции Эммануэль) Макрон проинформируют лидеров об имплементации минских соглашений и переговорах в нормандском формате. Это будет возможностью для лидеров подтвердить продление экономических санкций в отношении России", — говорится в документе.

Эти вопросы планируются к обсуждению в четверг, 20 июня, в первый день саммита.

Экономические санкции Евросоюза в отношении РФ, как ожидается, будут продлены на полгода, хотя звучала идея о 12 месяцах, рассказал журналистам источник в структурах ЕС.

Отвечая на вопрос журналиста о предложении Польши продлить санкции на 12, а не на 6 месяцев, он сказал: "Решение продлить санкции требует единогласия… Я надеюсь, что это не означает, что Польша против продления санкций на 6 месяцев, потому что это будет означать отсутствие продления санкций совсем. Нам необходимо единогласие… Я слышал об идее о 12 месяцах. Основываясь на том, что мы знаем о позициях стран ЕС, это будет на 6 месяцев, и я надеюсь, что Польша будет готова поддержать продление санкций на 6 месяцев".

Источник также сказал, что идея о пролонгации ограничительных мер на год звучала и ранее.