ВАШИНГТОН, 19 июн — ПРАЙМ. США внесли в санкционные списки небанковскую кредитную организацию ООО "Русское финансовое общество", говорится в распространенном в среду сообщении минфина Соединенных Штатов.

Организация находится в Москве, ее внесли в список, связанный "с нераспространением", говорится в документе.

В частности, организацию подозревают в "предоставлении или попытках предоставить финансовую, материальную, технологическую или иную поддержку или товары и услуги находящейся под санкциями компании Dandong Zhongsheng Industry & Trade Co. Ltd". Последняя принадлежит или находится под контролем "главного валютного банка" Северной Кореи.

"Русское финансовое общество" начала оказывать финансовые услуги Северной Корее сразу после получения лицензии небанковской кредитной организации, что позволяет "Русскому финансовому обществу" делать переводы во многих иностранных валютах", — сказано в документе.

В частности, она открывала счета для находящейся под санкциями компании Dandong Zhongsheng Industry & Trade Co. Ltd и представителя Korea Zinc Industrial Group, которая тоже входит в санкционные списки, утверждает минфин.

"С как минимум 2017 года и в течение 2018 года "Русское финансовое общество" открыло большое количество банковских счетов для Dandong Zhongsheng. Эти действия позволили Северной Корее обойти санкции США и ООН и получить доступ к мировой финансовой системе с целью получения прибыли для ядерной программы режима Ким (Чен Ына)", — говорится в сообщении минфина.