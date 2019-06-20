МОСКВА, 20 июн /ПРАЙМ/. Правительство РФ в четверг рассмотрит законопроект о расширении срока планирования закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) с одного года до трех лет, сообщила пресс-служба кабинета министров.

Согласно действующему законодательству, план закупки товаров, работ и услуг заказчиков должен содержать раздел о закупке у субъектов МСП в соответствии с утвержденными заказчиками перечнями закупок. Как поясняется, сейчас такие закупки планируются на один год.

"Законопроектом предлагается расширить срок планирования закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства с одного года до трёх лет. Это позволит участникам закупок, являющимся субъектами МСП, получать информацию о долгосрочных потребностях заказчиков и заблаговременно принимать решение об участии в закупке", — говорится в сообщении.