МОСКВА, 20 июн /ПРАЙМ/. Правительство РФ в четверг обсудит национальный доклад о ходе и результатах реализации в 2018 году госпрограммы развития сельского хозяйства, говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: о национальном докладе о ходе и результатах реализации в 2018 году государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", — говорится в сообщении. Проект доклада представлен Минсельхозом.

Ранее глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев говорил, что рост сельскохозяйственного производства в России в 2019 году может составить 1%. При этом в январе он озвучивал прогноз роста сельскохозяйственного производства на уровне 1-1,5%.

Согласно докладу о ходе и результатах реализации в 2018 году госпрограммы развития сельского хозяйства (имеется в распоряжении РИА Новости), производство растениеводческой продукции в 2019 году может остаться на уровне 2018 года или увеличиться до 0,5% в сопоставимых ценах. Минсельхоз РФ ожидает, что урожай зерна в России в 2019 году составит 118 миллионов тонн, сбор пшеницы прогнозируется на уровне до 75 миллионов тонн. Индикатор по валовому сбору зерновых и зернобобовых культур в текущем году в госпрограмме развития АПК составляет 108,3 миллиона тонн.

Рост производства животноводческой продукции в РФ в текущем году может составить 1,5-1,7%. При этом развитие отраслей животноводства, в особенности птицеводства и свиноводства, подвержено влиянию ряда факторов, связанных с ограниченными возможностями выхода на экспортные рынки, а также медленным восстановлением потребительского спроса, говорится в документе.

Ранее Минсельхоз заявлял, что общая господдержка сельского хозяйства в 2019 году с учетом бюджетных средств на реализацию госпрограммы развития АПК и нацпроекта по экспорту сельскохозяйственной продукции составит 302 миллиарда рублей.