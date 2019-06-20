МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, наверно, единственный экономист из 90-х годов, который остался в руководстве страны, но и он начал постепенно менять свою позицию, дрейфуя в сторону воззрений советника президента РФ Сергея Глазьева, сказал президент России Владимир Путин в четверг в ходе прямой линии.

"Во-первых, у нас нет экономистов 90-х сейчас. Где они? Назовите хоть одну фамилию. Разве это только вот Алексей Леонидович Кудрин, и то не в полном объеме, но тем не менее. Да и тот "перековался" — он уже, по-моему, дрейфует в сторону Сергея Глазьева, поскольку хочет распечатать нашу нефтяную "кубышку" и говорит, что нужно отсечку нефтяных доходов увеличить. Но, правда, ему тут же его коллеги, почти ученики, оппонируют и говорят, что это приведет к инфляции и так далее. Но они пускай и поспорят", — сказал Путин, отвечая на вопрос о том, понимает ли он, что с экономистами из 90-х прорыва не будет.

"Но у нас реально нет никаких экономистов 90-х годов. Какие-то идеи, может быть, монетаристские, они да, присутствуют, и мы это видим, но нет и системы 90-х годов, экономической системы 90-х годов", — добавил он.

В частности, в России нет такой инфляции, которая в 90-е годы превышала 300%, нет таких долгов, которые тогда зашкаливали, нет зависимости от МВФ. "Наоборот, наши золотовалютные резервы сейчас уже превысили планку 500 миллиардов долларов и продолжают расти", — сказал Путин.

Глазьев известен своими докладами главе государства, где жёстко критикует действия правительства и Банка России. В частности, он призывал Минфин и ЦБ отказаться от вложения средств национальных резервов РФ в доллары и евро, предлагая поддержать за их счет собственное производство. Среди известных идей Глазьева также – ограничить вывоз капитала из страны, поддержать собственных производителей через ослабление рубля, а также запретить закупки импортных товаров за счет государства.

В свою очередь Кудрин неоднократно высказывался о том, что нужно повысить расчётную цену на нефть, доходы от продажи которой можно направлять на госрасходы. По его мнению, эта мера помогла бы избежать повышения НДС. На прошлой неделе дискуссия в правительстве возобновилась с новой силой после того, как глава Банка России Эльвира Набиуллина предложила подумать об ужесточении бюджетного правила.