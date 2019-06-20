МОСКВА, 20 июн /ПРАЙМ/. Министр экономического развития России Максим Орешкин и министр торговли Южной Кореи Ю Мен Хи подписали заявление о начале переговоров по соглашению об инвестициях и свободной торговле услугами, говорится в сообщении Минэкономразвития РФ.

Ожидается, что соглашение приведет к повышению международной конкурентоспособности российского сектора услуг, будет способствовать достижению целевых показателей и расширению географии корейских инвестиций в экономику России, в том числе и в регионы страны.

"Соглашение также призвано помочь формированию новых цепочек добавленной стоимости, в первую очередь за счет перспективных инвестиционных проектов, роста торговли сопутствующими услугами, обмена технологиями и знаниями", — подчеркивается в сообщении.

Республика Корея – один из основных внешнеторговых и инвестиционных партнеров России. По итогам 2018 года Корея занимает 11-е место по накопленным прямым инвестициям в российскую экономику.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова поддерживать те контакты, которые осуществляются между Кореей и Евразийским экономическим союзом по вопросам либерализации торговли. Также он отметил интенсивное развитие торгово-экономического взаимодействия между Россией и Южной Кореей: по итогам прошлого года объем взаимной торговли существенно вырос и превысил 24 миллиарда долларов, а накопленные инвестиции Кореи в России составляют 2,6 миллиарда долларов.