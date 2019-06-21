МОСКВА, 20 июн /ПРАЙМ/. Минсельхоз РФ обеспечит всестороннюю поддержку развитию локальных брендов российской сельскохозяйственной продукции, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

В четверг президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что локальным российским продуктовым брендам, которые производят небольшие фермерские хозяйства, нужно оказать поддержку для их дальнейшего развития и продвижения. Путин сообщил, что попросит главу Минсельхоза РФ Дмитрия Патрушева подготовить предложения по данному вопросу.

"Минсельхоз обеспечит всестороннюю поддержку развитию локальных брендов сельхозпродукции", — сообщили в свою очередь в аграрном ведомстве.

В министерстве указали, что в России широкой известностью пользуются такие товары, как башкирский мед, вологодское масло, тульский пряник или белевская пастила. "Многие из них имеют все шансы стать широко известными не только в нашей стране, но и во всем мире", — указали в Минсельхозе.

Минсельхоз напоминает, что в настоящее время в госреестре наименований мест происхождения товаров зарегистрировано всего 35 наименований в отношении пищевых продуктов. "Это несоизмеримо мало для такой богатой традициями страны, как Россия. Между тем, в каждом регионе можно найти три-четыре продукта с географическими индикаторами, которые потенциально могут стать драйверами развития АПК и сельских территорий", — добавили в министерстве.

"Наша задача – обеспечить им комплексную поддержку, и мы уже это делаем. В этом смысле хорошим примером является виноделие, сделавшее за последние годы качественный рывок. Растет производство вина из отечественного винограда, всё большей популярностью пользуются вина с защищенным географическим указанием и защищенным наименованием места происхождения. По нашему мнению, распространение подобного опыта будет полезно и для других сельскохозяйственных отраслей", — заключили в Минсельхозе.