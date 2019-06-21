МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Выпускники Московского физико-технического института (МИФИ), Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана и МГУ им. Ломоносова вошли в топ-3 рейтинга вузов России по уровню зарплат молодых специалистов в сфере IT, исследование представил сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob.

Сервис представил рейтинг вузов России 2019 года по уровню зарплат молодых (окончивших вуз 1-5 лет назад) специалистов, занятых в сфере ИТ. Всего в рейтинге 20 мест, которые распределены между 46 вузами.

"Топ-3 рейтинга в этом году занимают вузы Москвы. Рейтинг 2019 года традиционно возглавил Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет). Молодые специалисты, окончившие этот вуз, претендуют на зарплату в 160 тысяч рублей. Второе место в рейтинге вновь занимает Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана. А на третье место, показав максимальный прирост по зарплатам за год (+25 тысяч рублей), поднялся Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова", — говорится в исследовании.

Кроме того, в пятерке лучших вузов оказались Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики и Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ.

Самые скромные ожидания по зарплате — у выпускников Пензенского государственного университета и Южно-Уральского государственного университета (национальный исследовательский университет) — 77 тысячи рублей, следует из данных рейтинга.

По сравнению с другими годами, из рейтинга выбыл Тульский государственный университет, а новичками стали Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова.

"Выбыли из рейтинга в 2018 году, но вернулись в 2019-м: Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. Ленина, Иркутский государственный университет, Тюменский государственный университет, Иркутский национальный исследовательский технический университет, Рязанский государственный радиотехнический университет им. В.Ф. Уткина, Пензенский государственный университет, Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)", — добавляется в исследовании.

Отмечается, что в этом году в рейтинге вузов доступна информация не только по зарплатам выпускников, но и по результатам крупнейших международных студенческих олимпиад. Также в рейтинге приводится информация о выпускниках вузов, ставших Нобелевскими лауреатами.