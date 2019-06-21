МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Россия в январе-апреле 2019 года увеличила импорт пальмового масла и его фракций на 7,9% в натуральном выражении по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 362 тысяч тонн, следует из материалов Росстата.

За апрель объем импорта составил 110 тысяч тонн, что в 1,6 раза больше показателя апреля прошлого года и в 1,9 раза больше, чем в марте 2019 года.

Ввоз в страну кокосового, пальмоядрового масел, масла бабассу и их фракций за четыре месяца увеличился на 27,7% — до 29,7 тысячи тонн. В апреле импорт этих товаров составил 10,3 тысячи тонн, повысившись в 1,6 раза и в годовом, и в месячном выражении.

Импорт подсолнечного, сафлорового, хлопкового масел и их фракций в январе-апреле уменьшился в 12,3 раза — до 0,9 тысячи тонн. В апреле поставки составили 0,1 тысячи тонн, что в 27 раз меньше, чем в апреле 2018 года, и на 45,1% меньше, чем в марте 2019 года.

По данным Росстата, импорт пальмового масла и его фракций в Россию в 2018 году увеличился на 18,9% по сравнению с 2017 годом — до 1,06 миллиона тонн. В июле 2018 года вступили в силу поправки в техрегламент о безопасности молока и молочной продукции, согласно которым производители молочной продукции обязаны указывать сведения о наличии растительных масел в молокосодержащем продукте с заменителем молочного жира.

В конце января премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, согласно которому российские магазины с 1 июля должны будут отдельно размещать натуральную молочную продукцию и продукцию с содержанием растительных жиров, причем полки с первой они должны будут особым образом выделять.