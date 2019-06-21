МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Правительство России временно разрешило ввоз с территории Украины ряда товаров, подпавших под запрет в качестве ответа на санкции, соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Документ вносит изменения в постановление правительства о реализации указа президента о специальных экономических мерах в связи с недружественными действиями Украины в отношении россиян.

В документе, в частности, дается отсрочка на запрет ввоза в РФ ряда трансформаторов с жидким диэлектриком (до 1 октября текущего года, либо до 1 января 2020 года в зависимости от мощности), трансмиссионных валов (до 1 июля 2019 года), а также на некоторые виды трубной продукции (по 1 октября 2021 года).

Президент России Владимир Путин в конце октября подписал указ о специальных экономических мерах в связи с недружественными действиями Украины в отношении россиян. Отмечалось, что ряд постановлений издан "в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации".