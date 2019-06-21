МИНСК, 21 июн — ПРАЙМ. Рост российской экономики в июне будет выше показателей мая, определяющими для динамики ВВП в целом по 2019 году будут данные третьего квартала, считает глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

"Месячные данные ВВП всегда волатильны, поэтому показатели июня, июля, августа… вообще третий квартал будет, на самом деле, определяющим с точки зрения динамики в целом по году", — сказал Орешкин журналистам.

Он отметил, что в целом проблематика первого полугодия известна плюс конкретно в мае добавился календарный фактор.

"Второе полугодие будет определяющим. В июне будет выше, чем в мае, конечно", — считает министр.