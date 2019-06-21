МОСКВА, 21 июн /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) повысило долгосрочный кредитный рейтинг эмитента для Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) до уровня "BB" с уровня "BB-", прогноз стабильный, говорится в релизе агентства.

При этом краткосрочный кредитный рейтинг компании подтвержден на уровне "B".

"Повышение рейтинга обусловлено тем, что общественная роль ГТЛК в модернизации и развитии транспортного сектора России за последние два года постепенно усиливается, при этом ГТЛК обеспечивает все большую долю рынка транспортного лизинга и более активное участие в государственных программах", — поясняет S&P.

Также агентство пересмотрело вероятность чрезвычайной государственной поддержки ГТЛК с умеренно высокой до высокой. Аналитики также отмечают, что рассматривают возможность позитивного рейтингового действия как отдаленную в ближайший год.

ГТЛК находится в собственности РФ под управлением Минтранса. Компания специализируется на лизинге железнодорожной и авиационной техники, также осуществляет лизинг автомобильной и дорожной техники, морских и речных судов. В парке ГТЛК на конец первого квартала 2019 года было 253 единицы различных воздушных судов, 75 тысяч грузовых вагонов и 99 единиц водного транспорта.