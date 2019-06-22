МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило законопроект о расширении срока планирования закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) с одного года до трех лет, соответствующее решение опубликовано на сайте кабмина.

Ранее кабмин сообщал, что законопроектом предлагается расширить срок планирования закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства с одного года до трех лет. Это позволит участникам закупок, являющимся субъектами МСП, получать информацию о долгосрочных потребностях заказчиков и заблаговременно принимать решение об участии в закупке.

Законопроект рассмотрен и одобрен 17 июня на заседании комиссии правительства РФ по законопроектной деятельности.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 4 ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — сообщается на сайте.